Lise Öğrencisi Emre'nin Bağışlanan Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren 15 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Emre
Taş'ın bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.
Kaza, 16 Aralık
'ta Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi
10. sınıf öğrencisi Mustafa Emre Taş (15) yolcu olarak bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. İlk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, ardından Denizli
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Taş, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Taş'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Taş'ın organları 3 kişiye umut oldu. Taş'ın karaciğer ve böbrekleri Bursa Acıbadem
Hastanesine, korneaları Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine, böbrekleri İzmir
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Genç
Emre için memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç Emre'nin yakınları ve sınıf arkadaşları Türk bayrağına sarılı tabutunun başına çiçek bırakarak uzun süre göz yaşları döktü. Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cenazesi sevenleri ve arkadaşları tarafından mahalle kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Genç yaşta hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlanan Mustafa Emre Taş'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürü Hasan Karakoç, Sarıgöl MHP
İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar, Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve mahalle halkı katıldı. - MANİSA