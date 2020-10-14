Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı

14.10.2020 13:06
Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kulağından kan gelmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede, akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden lise 3'üncü sınıf öğrencisi Eslem Şentürk (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kulağından kan gelmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede, akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden lise 3'üncü sınıf öğrencisi Eslem Şentürk (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Eslem Şentürk, önceki gün evinde kulağından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şentürk, tedavisi sırasında akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Şentürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İnegöl Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli Sedat Şentürk ile Esma Şentürk'ün tek çocuğu olduğu öğrenilen Eslem'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu.Eslem Şentürk, saat 12.00'da Mahmudiye Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı
Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı
Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı
Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı
Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Hastanesi, İnegöl, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi Eslem, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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