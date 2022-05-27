Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada

27.05.2022 21:43

Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı.

Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada

İsmet Biçen

HATAY - Hatay'da 16 yaşındaki lise öğrencisi etüt merkezinin 3'üncü katından aşağı atladı. Genç kızın düşmesi ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.G. etüt merkezinin 3'üncü katındaki pencereye çıktı. Pencerenin altında toplanan kalabalık genç kızı uyarırken M.G. kendini boşluğa bıraktı. Aşağıda bulunan vatandaşlar genç kızı yakalamaya çalışsa da başarılı olmadı. Asfalt zemine düşen M.G.'yi çevredekiler özel bir araçla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan genç kızın düşmesi ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar dron ile görüntülendi.

Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada
Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada

YORUMLAR
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3'ÜNCÜ KATTAN ATLAYAN LİSELİ MELİKE'Yİ TUTAMADILAR; O ANLAR KAMERADA 3'ÜNCÜ KATTAN ATLAYAN LİSELİ MELİKE'Yİ TUTAMADILAR; O ANLAR KAMERADA Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi etüt merkezinden aşağı atladı...Korku dolu anlar kamerada - Son Dakika


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