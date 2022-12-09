İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen lise öğrencisi tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

DÜŞTÜ NE DEMEK? YA İTTİLER YA KENDİ ATLADI

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

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