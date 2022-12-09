Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor

09.12.2022 11:53
Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor

Trabzon'da lise öğrencisi genç kız 6. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Gen kızın durumu ciddiyetini korurken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesinde yaşayan Hilal M. (16), sabah saatlerinde 6. kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan ise KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen lise öğrencisi tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lise öğrencisi genç kız, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan düştü! Hayati tehlikesi devam ediyor - Son Dakika
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