Lise öğrencisi genç kız, hurdalarla 'dev kaplumbağa' heykeli yaptı

Lise öğrencisi Dilara Altınorak, babasından gördüğü hurda sanatını babasıyla birlikte yapıyor

Lise öğrencisi Dilara Altınorak, hurdalardan 4 eser yapmayı başardı

Dilara Altınorak: "Kaplumbağa heykelimin uzunluğu 140 santimetre, yüksekliği 50 santimetre, eni 80 santimetredir ve 50 kilogramdır"

HATAY - Hatay'da babasından gördüğü hurda ve mozaik sanatını babasıyla birlikte sürdüren lise öğrencisi genç kız, 50 kilogramlık dev kaplumbağa heykeli yaptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan atölyesinde hurda ve mozaik sanatını icra eden sanatçı Mervan Altınorak'ın, 19 yaşındaki kızı Dilara Altınorak, babasıyla birlikte sanatı icra ediyor. Babasının mozaik ve hurda çalışmalarından etkilenerek bu iki sanata yönelen lise öğrencisi Dilara Altınorak, 50 kilogram ağırlığında dev kaplumbağa heykeli yaptı.

Babasından öğrendiği mesleği sürdürmek istediğini söyleyen liseli genç hurda heykeli sanatçısı Dilara Altınorak, "Hurda metal heykeliyle uğraşıyorum. Yaklaşık 1 aylık emeğimle de kaplumbağa heykeli yaptım" dedi.

Kaplumbağanın uzunluğu 140 santimetre, ağırlığı 50 kilogram

Şu ana kadar 4 heykel tasarladığını ve bu sayıyı arttırmak istediğini söyleyen genç sanatçı Altınorak, "Şimdiye kadar 4 eser yaptım, 2 kelebek ve 2 kaplumbağa heykelleri. Son olarak yaptığım bu kaplumbağa heykelinde dişli, balata ve vida gibi geri dönüşüm malzemeleri kullandım. Kaplumbağa heykelimin uzunluğu 140 santimetre, yüksekliği 50 santimetre, eni 80 santimetredir ve 50 kilogramdır" dedi.