Lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi - Son Dakika
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Lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi

08.04.2022 10:57
Lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi

Elazığ'da 10'uncu sınıf öğrencisi 250 lira bütçe ile askeri, denizcilik ve havacılık alanında kullanılabilecek radar geliştirdi.

Elazığ'da 10'uncu sınıf öğrencisi 250 lira bütçe ile askeri, denizcilik ve havacılık alanında kullanılabilecek radar geliştirdi.

Elazığ'da meslek lisesinde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi İbrahim Yusuf Kuvat (15), havada, karada ve su altında hareketli ve hareketsiz engelleri tespit edebilen bir radar tasarladı. 40 santimetre mesafede tespit yapabilen radar sisteminin özellikle askeri alanda kullanılabileceğini belirten İbrahim Yusuf Kuvat, radarın aynı zamanda denizcilik ve havacılık alanında da tercih edilebileceğini söyledi. Proje sayesinde düşük sistemli ultrasonik bir radar yaptığını ifade eden İbrahim Yusuf Kuvat, "Öğretmenimin verdiği bir proje sayesinde düşük sistemli ultrasonik bir radar yaptım. Yazılı ve kodlarımı yaptıktan ve kabloları bağladıktan sonra radar sistemimiz el yada metal gibi cisimleri algılamaya başladı. Sensöre elimizi yaklaştırdığımızda gösteriyor. Bu sistem askeri alanlarda kullanılıyor. Ama şu an benim yaptığım düşük sistemli bir proje" dedi.

Okul idaresinin ve öğretmenlerinin destek olduğunu ifade eden İbrahim Yusuf Kuvat, "Kullandığım malzemelerde arduino uno kullandım. Motor ve sensör kullandım. Aslına bizlere her şeyi gösteren sensör. Ama her şey kodlamada bitiyor. Okulum ve öğretmenlerim benimle gurur duydu" diye konuştu.

Baba Hasan Kuvat ise oğlunun küçük yaşlardan beri elektronik eşyalarla ilgilendiğini belirterek, "Küçükken oğlum doktor olmak istiyordu ama meslek lisesine gidince ve atölye derslerini görünce mühendis olmaya karar verdi. Geçen gün dedi baba bana bir proje verdiler baktım ve çok beğendim. Görünüşte basit bir proje olarak görünüyor ama kodlama çok zor. İlerleyen zamanlar da inşallah mühendis olur, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yetişir" şeklinde konuştu.

(Erkan Bay/İHA)

Lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi

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Denizcilik, Havacılık, Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi - Son Dakika


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