15 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in ilk kitabı yayınlandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Helin Önen ilk kitabı olan "Ay Işığı" isimli romanını çıkarmanın gururunu yaşıyor. Heyecanlı ve çok mutlu olduğunu ifade eden genç yazar, hobi olarak başladığı bu yolculukta, öğretmenlerinin desteği ile daha disiplinli bir şekilde yazılarına devam ettiğini söyledi.

YAYINEVİ KURMAK İSTİYORUM

Küçüklüğünden beri yazdığı kitapları bastırmayı ve bir yayınevi kurmayı hayal ettiğini dile getiren Önen, "Benim gibi genç yazarların kitaplarını da basarak okuyucuyla buluşturmak istiyorum" dedi. Önen, yaşadığı mutluluğun kelimelerle anlatılacak bir durum olmadığına vurgu yaparak genç yazar adayı arkadaşlarına "Küçük umutsuzluklardan ve sorunlardan etkilenerek hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmasınlar" diyerek öneride bulundu.

OKUYUCU KİTLEM ÇOK DESTEK OLDU

İnternet ortamında okurlarının olduğuna ve okurlarının kendisine çok destek verdiğine dikkat çeken genç yazar: "Kitabım basılmadan önce bloğumda kitabımı yayınlamaya başlamıştım. Orada oluşan okuyucu kitlesi, hem kitabımı basmam konusunda hem de yazmam konusunda fazlasıyla destek oldu. Ortaokuldaki Türkçe öğretmenimi de ayrıca burada anmak istiyorum. Özlem Kara öğretmenim beni yazmam konusunda desteklemiştir. Kitabımın çıktıktan sonra ise okuluma ve özellikle edebiyat öğretmenime desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

ROMANIM GÜNCELERDEN OLUŞUYOR

Önen, romanının güncelerden oluşan bir aşk hikayesi olduğunu belirterek kitabına ilişkin şunları söyledi: "Sanem ve Bartu'nun ilişkisi günceler halinde anlatılmaktadır. Aralarında geçen sorunlu bir aşk ilişkisini dile getirdim. Bu kitaptaki anlatıcı tek taraflı değildir. Her ikisi de kendi bakış açısından hikayeyi anlatmaktadır. Böyle olunca bir ilişkiyi her iki taraf açısından değerlendirmek mümkün. Okura bu fırsatı sunuyor kitabım. Birbirlerine verdikleri bir söz var, aynı zaman da bu ikisinin de ortak bakış açısı. Bu verdikleri söz hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum, kitabın okuyucusu için sürprizi kaçmasın."

15 YAŞINDA KİTAP ÇIKARMAK DON KİŞOT'LUKTUR

Öğrencisi Helin Önen'e destek veren Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hakkı Çınar, öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Gurur verici. Yazı yazmak, 'insanın ben buradayım' demesidir. Bu yüzden önemlidir. Özellikle 15 yaşındaki genç bir birey bir yazıyla, bir kitapla 'ben buradayım' diyebiliyorsa, sesini bu şekilde duyurabiliyorsa takdir edilmesi gerekir. Yazmanın kısaltıldığı, unutulduğu bir çağda, 15 yaşında kitap çıkarmak Don Kişot'lukdur. Ben oldukça mutlu oldum, gerekse yaptığım meslekle ilgili olsun gerekse branşım gereği olsun, yazı yazmanın özellikle bu çağda oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu öğrencimizin başarması yazı yazmanın değerini daha da artırıyor."

İMZA GÜNÜ DÜZENLEYECEĞİZ

Öğrencisinin kitabını sessiz ve derin bir şekilde ilerlettiğine vurgu yapan Çınar, öğrencisine nasıl destek olduğuna ilişkin şunları söyledi: "Sessiz yol aldı. Belki bu onun motive olması, üretim aşamasındaki ortamıydı. Özel seçilmiş bir tercihti. Bunun yanında bloğunda onu takip eden bir hayran kitlesi de vardı. Bu yolculuğu en iyi bilen onlar ve en önemli destekçileri onlardı. Biz yazdıklarının kitaplaşma aşamasında devreye girdik. Onun yayımlama aşamasındaki varsa sorunlarını dinlemek, sorunlarını çözmek, kitabı çıktıktan sonra neler yapabileceğimizi düşünmek ve onun fikirlerini almakla yardımcı olabildik. Kısa bir zaman sonra imza günü düzenleyeceğiz,okul dergisi için ve okul internet sayfaları için röportajlar hazırladık ama daha yayınlamadık, ayrıca 'yazarından kitabını okuma' etkinliği hazırlığı içindeyiz."

KOMPOZİSYON DERSİ GERİ GELMELİ

Öğretmen Hakkı Çınar eskiden kompozisyon derslerinin olduğunu belirterek kompozisyon derslerinin önemine ilişkin: "Eskiden kompozisyon dersi olurdu, edebiyat dersinin içinde, bir ders ya da iki ders, öyle bir paylaşım olurdu. Çocuklar o derslerde verili konularda kompozisyon yazarlardı. Yazmayla konuşmak arasındaki farkı görürlerdi. Kimisi yazmada başarılıdır kimisi konuşmada. Şimdi yazmada başarılı olan öğrenci susturuldu. Susturulmuş oldu. Biraz daha yalnızlaştı. Oysa o çocuk başka bir yönden yetenekliydi, cevherdi.Kompozisyon dersinin geri gelmesinin iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kitap yazabilecek ve yazan öğrencilerin kitaplarının basımının bakanlık tarafından yapılmasının iyi olacağını ifade eden Çınar,'Kitap yazma kulübleri'nin olması gerektiğini, bu kulüplerdeki başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini de belirterek sözlerini sonlandırdı.