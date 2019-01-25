Lise Öğrencisi İntihar Etti
15 dakika önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, lise öğrencisi İsmail S. (16), babasına ait marketin deposunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, lise öğrencisi İsmail S. (16), babasına ait marketin deposunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi.
Turgutlu İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi İsmail S., bugün, Turgutlar Mahallesi Karaağaçlı
Caddesi'nde bulunan babasının marketinin deposunda iple kendisini astı. Market çalışanları, saat 14.00 sıralarında, İsmail S.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen İsmail S., kurtarılamadı. Ölüm haberi, İsmail S.'nin yakınlarını yasa boğdu. İsmail S.'nin ilk dönem karnesinde 8 zayıfı bulunduğu, bu nedenle moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:53 Kaynak: DHA
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