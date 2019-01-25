Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi İntihar Etti

Lise Öğrencisi İntihar Etti

15 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, lise öğrencisi İsmail S. (16), babasına ait marketin deposunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, lise öğrencisi İsmail S. (16), babasına ait marketin deposunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Turgutlu İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi İsmail S., bugün, Turgutlar Mahallesi Karaağaçlı Caddesi'nde bulunan babasının marketinin deposunda iple kendisini astı. Market çalışanları, saat 14.00 sıralarında, İsmail S.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen İsmail S., kurtarılamadı. Ölüm haberi, İsmail S.'nin yakınlarını yasa boğdu. İsmail S.'nin ilk dönem karnesinde 8 zayıfı bulunduğu, bu nedenle moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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