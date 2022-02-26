Lise öğrencisi kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

26.02.2022 14:33
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 9. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Şevval Ceren Bilir, evine bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve 5 kez kalbi duran Bilir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şevval Ceren Bilir'in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlüce'deki aile mezarlığına defnedilecek. Tekvando sporuyla ilgilendiği ölen Şevval Ceren Bilir'in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. - KASTAMONU

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Anadolu Lisesi, Mustafa Kaya, Kalp Krizi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi kalbine yenik düştü - Son Dakika


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