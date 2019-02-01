Lise Öğrencisi Kalbine Yenildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise 3. sınıf öğrencisi evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise 3. sınıf öğrencisi evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgilere göre, İzmit'in Akmeşe Yenice Mahallesi'nde oturan İzmit Gazi Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Ali Ordu (16) evde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ali Ordu'nun cenazesi, Adapazarı Ahmediye Yasevi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ahmediye Yasevi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

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