LİSE ÖĞRENCİSİ, KAVGA SONRASI OKULA TABANCA VE TÜFEKLE GELDİ - Son Dakika

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ÇORUM'da beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası okula kurusıkı tabanca ve tüfekle gelen liseli H.A. (16), öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi. Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)