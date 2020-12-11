Son dakika! Liseli Serdar Mehmet, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

KÜTAHYA'da kas hastası lise son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kütahya Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Serdar Mehmet Ay, Kasım ayında koronavirüs testi pozitif çıkınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesine yatırılan Mehmet Ay, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ay'ın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

ACI HABERİ VALİ PAYLAŞTI

Kütahya Valisi Ali Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Serdar Mehmet Ay'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, "Acımız çok büyük. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden, 16 gündür Covid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay'ı kaybettik. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" notuyla paylaştı.