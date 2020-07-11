Lise öğrencisi, Kovid-19'a karşı 14 kuralı işaret diliyle anlattı - Son Dakika

Lise öğrencisi, Kovid-19'a karşı 14 kuralı işaret diliyle anlattı

Amasya'da yaşayan lise öğrencisi Özlem Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı alınması gereken 14 kuralı işaret diliyle anlatarak farkındalık oluşturdu.

Amasya'da yaşayan lise öğrencisi Özlem Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı alınması gereken 14 kuralı işaret diliyle anlatarak farkındalık oluşturdu.

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

İşaret dilini halk eğitim merkezi kursunda öğrenen Saraç, işitme engellilere Kovid-19'dan korunma kurallarını anlatan bir video çekerek sosyal medya hesabından yayımladı.

Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından çok etkilendiğini söyledi.

Kendisinin de işitme engellilerle ilgili bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Saraç, "Farkındalık için koronavirüsten korunmak amacıyla uyulması gereken 14 kuralı anlatma gereği duydum. Biz konuşabiliyoruz, duyabiliyoruz fakat duyamayan, konuşamayan birçok kardeşimiz var. Onların da bunları bilmesi gerekiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saraç, Kovid-19'a karşı herkesi maske takmaya ve kurallara uymaya davet etti.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi, Kovid-19'a karşı 14 kuralı işaret diliyle anlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 21:18:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencisi, Kovid-19'a karşı 14 kuralı işaret diliyle anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]