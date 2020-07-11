Lise öğrencisi, Kovid-19'a karşı 14 kuralı işaret diliyle anlattı - Son Dakika

Amasya'da yaşayan lise öğrencisi Özlem Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı alınması gereken 14 kuralı işaret diliyle anlatarak farkındalık oluşturdu.

İşaret dilini halk eğitim merkezi kursunda öğrenen Saraç, işitme engellilere Kovid-19'dan korunma kurallarını anlatan bir video çekerek sosyal medya hesabından yayımladı.

Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından çok etkilendiğini söyledi.

Kendisinin de işitme engellilerle ilgili bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Saraç, "Farkındalık için koronavirüsten korunmak amacıyla uyulması gereken 14 kuralı anlatma gereği duydum. Biz konuşabiliyoruz, duyabiliyoruz fakat duyamayan, konuşamayan birçok kardeşimiz var. Onların da bunları bilmesi gerekiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saraç, Kovid-19'a karşı herkesi maske takmaya ve kurallara uymaya davet etti.