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Lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu.

Lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu.

Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç için yürütülen arama tarama çalışmaları sonuç verdi. 5. günde bulunan Murat Gündüç'ün cenazesi Van Adli Tıp Kuruma kaldırıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:34 Kaynak: İHA
Van, Gürpınar, 3. Sayfa
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