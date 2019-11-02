Lise öğrencisi Nazlıcan, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim etti

GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan eve dönerken yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, polis aracılığıyla ulaştığı sahibi Ertuğrul Bozkurt'a teslim etti.

Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan çıkarak evi gittiği sırada yolda çanta buldu. Kanat, çantayı açarak baktığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce çevrede çantanın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Çantanın sahibini bulamayan Nazlıcan Kanat, paraya dokunmadan sahibine ulaştırılması için Şahinbey İlçi Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği'ne giderek polislere bilgi verdi. Polisler, paranın sahibini araştırarak çantanın Ertuğrul Bozkurt'a ait olduğunu tespit etti. Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Bozkurt'a parası teslim edildi.

Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Nazlıcan Kanat, Lise öğrencisiyim. Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Eve gittiğim sırada yerde bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları vardı. Yakındaki binaya baktık yoktur. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik dedi.

'ÇANTADAN UMUDUMUZU KESMİŞTİK'

Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Ertuğrul Bozkurt ise Binanın önünde annem eve giderken yanlışlıkla düşürmüş çantayı. 15 dakika sonra çantayı düşürdüğümüzü fark ettik. Binadan inip baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra emniyetten aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi Allah razı olsun. Babasına ve annesine çok teşekkür ediyorum. Karakola gelerek parayı teslim aldık. İş yeri için kullanacağım paraydı diye konuştu.

Ertuğrul Bozkurt, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat'a 500 TL vererek teşekkür etti.