Lise Öğrencisi Okulunun 2. Katından Düştü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir öğrenci okulda 2. kattan zemine düştü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir öğrenci okulda 2. kattan zemine düştü.



Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında B.Ç. (15) isimli bir öğrenci, okulda 2. kattan beton zemine düştü. Beton zemine düşen öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin 2. katta bulunan tuvaletin penceresinden düştüğü sırada yalnız olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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