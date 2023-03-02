Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

02.03.2023 18:31

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı Samsun'da özel bir lisede öğrencinin parmağı dolabın kapağına sıkıştı.

Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da özel bir lisede öğrencinin parmağı dolabın kapağına sıkıştı. Öğrenci, dolap kapağı ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'da özel bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi okuldaki dolabın kapağını açmak için parmağını kapaktaki deliğe soktu. Öğrencinin sağ yüzük parmağı kapakta sıkıştı. Bu sırada okul idarecileri ve öğretmenler lise öğrencisinin yardımına koştu. Kapak bulunduğu yerden söküldü. Lise öğrencisi dolap kapağı ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Lise öğrencisinin parmağı sağlık personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Dolap kapağı ise okul görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi parmağının sıkıştığı dolap kapağıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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