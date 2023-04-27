Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu bastı, ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika
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Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu bastı, ortalık kan gölüne döndü

27.04.2023 18:55

Şanlıurfa'da sigara içtiği için kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartıştığı öne sürülen lise öğrencisi İsa D., pompalı tüfek ile okulu bastı. İsa D.'nin açtığı ateşte 1'i öğrenci, 3 kişi yaralandı, İsa D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Ulubağ Mahallesi'ndeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda okul bahçesine sigara içerek girmek isteyen 11'inci sınıf öğrencisi İsa D. ile kendisini uyaran okul müdür yardımcısı Suat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İsa D., evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri döndü.

HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİ

İsa D., hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği okul müdürü Suat A., özel güvenlik görevlisi G.M. ve öğrenci H.A. yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, İsa D. gözaltına alındı. İsa D.'nin ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "27.04.2023 günü Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden İ.D. (16) isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir. Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.'nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliği'nce olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır" denildi.

İşte saldırının yapıldığı okuldan kareler;

Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu basıp rastgele ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu basıp rastgele ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu basıp rastgele ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu basıp rastgele ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA
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Anadolu Lisesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi pompalı tüfekle okulu bastı, ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika


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