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Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor - Son Dakika

Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor

21.09.2021 13:00
Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde lise öğrencisi Sıla Tutkun, yaptığı 25 resmi okulunda oluşturulan alanda sergiliyor.

Giresun'un Görele ilçesinde lise öğrencisi Sıla Tutkun, yaptığı 25 resmi okulunda oluşturulan alanda sergiliyor.

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi 11. sınıfı öğrencisi Sıla Tutkun, gazetecilere, uzaktan eğitim sürecinde resimle ilgilenmeye başladığını söyledi.

Tutkun, "Karantina Günlükleri" adı verdiği karakalem portreler, hayvan ve doğa resimlerinden oluşan 25 resmini okulda sergilediğini ifade ederek, "Pandemi dönemini yaptığım resimlerle eğlenceli hale getirdim. Resim çizmek şimdi en büyük tutkum oldu." dedi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerinden, serginin açılmasında ciddi destek gördüğünü aktaran Tutkun, kendilerine teşekkür etti.

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Müdürü Yusuf Ali Keskin ise Sıla Tutkun'un diğer öğrencilere örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizden Sıla Tutkun'un pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirerek, bu gibi aktivite de bulunması bizleri mutlu etti. Öğrencimiz yaptığı eserleriyle diğer öğrencilerimize de örnek oldu. Biz de okulumuzda bu eserleri bir köşe olarak değerlendirdik. Her öğrencimize boş zamanlarını bu gibi etkinliklerle değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."

Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor
Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor
Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor
Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor

Pandemi, Giresun, Sıla, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi resimlerini okulunda sergiliyor - Son Dakika


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