Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti - Son Dakika
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Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti

10.04.2022 11:37

Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti Kocaeli'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Filiz, saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen yarış dronu yaptı.

Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti

KOCAELİ - Kocaeli'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Filiz, saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen yarış dronu yaptı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pirelli Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Yunus Emre Filiz, yarış dronu yaptı. Filiz'in tasarladığı yarış dronu, saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Filiz, dönüş kabiliyetleri konusunda özel tasarım yapan dronu ile yarışlara hazırlanıyor. Haziran ayında düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarış dronu kategorisinde boy gösterecek olan öğrenci, vaktinin büyük kısmını çalışmalarına harcıyor.

"6-7 ay simülasyonda geçirdiğim için bu hıza alışığım"

Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen dronu kontrol etmeye alıştığını söyleyen Yunus Emre Filiz, "Geçen sene okulumuz adına TEKNOFEST'e katıldık. Orada derece aldıktan sonra kendim de bireysel olarak bir yarışmaya katılmam gerektiğini düşündüm. O yüzden yarış dronu kategorisini seçtim. Benim için heyecanlı ve güzel bir şey. Şu anda antrenmanlarıma, çalışmalarıma devam ediyorum. Haziran ayındaki ilk yarışımıza hazırlanıyorum. Yarış dronu, sosyal medyada videolar gördükten sonra dikkatimi çekti ve bilgisayarda simülasyonlara başladım. Sonrasında da gerçeğini topladık. İlk önce yaklaşık 1 ay önce uçurdum, şimdi ellerim alıştı. Aslında 6-7 ay simülasyonda geçirdiğim için bu hıza alışığım" dedi.

"Yarışlara katılmaya devam edeceğim"

Yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığını belirten Filiz, "Yarışmanın hem güvenlik hem de sürüş açısından kuralları var. Yarışmanın parkuruna yakın şeyler yapıp kendimi alıştırıyorum. Yarışlar her zaman tek oluyor ve tekrar deneme şansımız olmuyor. İlk çıktığımız sürüş, yarışımız oluyor. İlk defa gördüğüm parkurda bile iyi sürmem lazım bunu. Her gün çalışıyorum. Önümde 2 ay var. Hazır bir şekilde yarışmaya gideceğime inanıyorum. Bundan sonra da yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Dron pilotluğu, geleceğin mesleği olacak. Dronla film çekimleri yapılabilecek. Büyük ihtimal, yarışlardan sonra videolar çekip o yoldan yürümeye çalışacağım" diye konuştu.

Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti
Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti
Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti

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Yunus Emre, Haziran, Kocaeli, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti - Son Dakika


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