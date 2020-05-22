Lise öğrencisi Şevval Betül Süzer'in uluslararası başarısı - Son Dakika

Konya Meram Fen Lisesi öğrencisi Şevval Betül Süzer'in, İtalya merkezli Uluslararası FAST Bilim Yarışması'nda Türkiye'yi temsilen online olarak sunumunu gerçekleştirdiği Probeton (Protein Based Recyclable Organic Concrete) isimli projeden dolayı kendisine başarı belgesi gönderildiği bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalya'daki Uluslararası FAST Bilim Yarışması jüri heyeti tarafından gönderilen başarı belgesinin, öğrenci Şevval Betül Süzer'e İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Büyük, şunları kaydetti:

" Avrupa'nın 27 farklı ülkesinden katılımcıların olduğu yarışma, pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilmiş ve öğrenciler laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmaları jüri heyetine göndermişlerdi. Bu önemli başarıdan büyük memnuniyet duyduk. Öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencimizin bu önemli belgeyi almasında emeği geçen veli ve öğretmenler başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."