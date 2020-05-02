Lise öğrencisi, tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde lise öğrencisi Salman A. (17), tartıştığı babası Ekrem A.'yı (66) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Salman A., evde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Ekrem A.'ya av tüfeği ile ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baba Ekrem A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.