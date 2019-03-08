Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisi Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaraladı

Lise Öğrencisi Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaraladı

57 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lise öğrencisi, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Lise Öğrencisi Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaraladı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lise öğrencisi, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

İddiaya göre, bir lisenin 11. sınıf öğrencisi R.E.F. (17) aralarında husumet bulunan M.C.C. (19) ile okul çıkışında görüşmek istedi.

Okul yakınına gelen M.C.C. ile R.E.F. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

R.E.F, M.C.C'yi karın boşluğundan bıçakladı.

Ağır yaralanan M.C.C, 112 Acil Servis ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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