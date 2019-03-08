Lise Öğrencisi Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Yaraladı - Samsun
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lise öğrencisi, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bir lise öğrencisi, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.
İddiaya göre, bir lisenin 11. sınıf öğrencisi R.E.F. (17) aralarında husumet bulunan M.C.C. (19) ile okul çıkışında görüşmek istedi.
Okul yakınına gelen M.C.C. ile R.E.F. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
R.E.F, M.C.C'yi karın boşluğundan bıçakladı.
Ağır yaralanan M.C.C, 112 Acil Servis
ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:10 Kaynak: AA
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