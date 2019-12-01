Son Dakika Haberleri: Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Erçek Mahallesi'nden Van- Özalp karayolu üzerinde meydana geldi. Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu, Destekleme ve Yetiştirme Kursundan çıktıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Yurtkulu, yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de, sosyal medya hesabından acı olayı paylaşarak, "Bugün Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu, DYK çıkışında anayolda karşıdan karşıya geçerken bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet diler, kederli ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi
Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular Zonguldak'ta trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti Van Gölü'nde sular çekilince kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]