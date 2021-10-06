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Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı

06.10.2021 18:47
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı

Diyarbakır'da iddia edilen olaya göre, 14 yaşındaki lise öğrencisi, okul üniforması alamadığı için okul müdürü tarafından okula alınmadı. Baba ise üniforma alacak maddi gücünün olmadığını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradığında kendisine böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediklerini açıkladı. Ortaya atılan iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, geçen pazartesi sabahı İstiklal Marşı töreni bittikten sonra öğrenciler sınıflarına dağılacağı sırada okul müdürü, 'formalılar içeri, formasızlar dışarı' diye bağırdı. Bunun üzerine okulun öğrencilerinden Şevval İ. ve bazı öğrenciler, formasız oldukları için sınıflara alınmadı.

MADDİ DURUMU OLMADIĞI İÇİN ALAMADI

Baba Yakup İ., kızına maddi imkanı olmadığı için forma alamadığını, kızının okulda olması gereken saatte eve gönderildiğini ve konuyla ilgili okul yetkililerinin onları hiçbir şekilde bilgilendirmediğini ifade etti.

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı

"2 GÜNDÜR OKULA GİDEMİYORUM"

14 yaşındaki lise 2'inci sınıf öğrencisi Şevval İ., "Pazartesi günü İstiklal Marşı töreninden sonra müdür, bizi formamız olmadığı için ve birçok arkadaşımı formasızlar dışarı diyerek dışarı çıkarttı. Bu durum karşısında çok üzüldüm eve gittim, durumumu babamla paylaştım. Babamın parası olmadığı için bana üniforma alamadı. 2 gündür okula gidemiyorum, derslerimden geri kaldım. Okuluma gitmek istiyorum ama formam olmadığı için gidemiyorum." diye konuştu.

"YETKİLİLER BÖYLE BİR DURUMUN SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Baba açıklamasının devamında, "Her sabahki gibi kızımı okula gönderdim, yaklaşık bir veya iki saat sonra tekrar geri geldi. Kızıma sebebini sorunca forması olmadığı için okul müdürü tarafından okula alınmadığını söyledi. Bunun üzerine okula geldim kendisiyle görüşmek için ama bulamadım. Bizi zor duruma soktu, zorluklar içinde çocuklarımı okutmaya çalışırken müdürün bizi bu şekilde rencide edip, durumumuzu bize tekrar hatırlaması bizi çok üzdü. Ben İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüm. Yetkililer böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. Ben vatandaş olarak yetkililerin duruma el atmalarını istiyorum. Bu durumun Milli Eğitim'in, devletin bilgi dahilinde olduğunu ve buna izin vereceklerine inanmıyorum, müdürün şahsileştirdiğini düşünüyorum. O süre içerisinde ben kızımı okulda biliyorum ama kızım okuldan çıkarılmış. Başına bir şey gelseydi sorumlusu kim olacaktı?" şeklinde konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İ. ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı belirtildi.

Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı

milli eğitim bakanlığı, İstiklal Marşı, okul müdürü, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika


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