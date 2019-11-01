Son Dakika Haberleri: Lise öğrencisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Son Dakika Güncel Lise öğrencisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Lise öğrencisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

6 saat önce

Gaziantep'te yolda yürürken 17 bin 950 lira bulan lise öğrencisi, parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Lise öğrencisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti, System.String[]

Gaziantep'te yolda yürürken 17 bin 950 lira bulan lise öğrencisi, parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Karataş Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okul çıkışında Güneykent Mahallesi 238. Sokak'ta yürürken içinde 17 bin 950 lira olan çanta buldu.

Parayı aldıktan sonra evine giden ve durumu babasına anlatan Kanat, babasının yönlendirmesiyle Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi'ne gitti.

Polis ekipleri çantanın içinde çıkan kimlik bilgileri sayesinde paranın Ertuğrul Bozkurt'a ait olduğunu tespit etti.

Polis merkezine gelerek çantasını ve parasını alan Bozkurt, Kanat'a teşekkür etti ve hediye olarak 500 lira verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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