Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi - Son Dakika

Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi

6 saat önce

Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Kaya, Türkiye'nin edebiyata ilişkin birikimini bir bütün içinde vermeyi amaçladığı internet sitesiyle 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde etti.

Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi, System.String[]

Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Kaya, Türkiye'nin edebiyata ilişkin birikimini bir bütün içinde vermeyi amaçladığı internet sitesiyle 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde etti.

Türkiye'nin edebi birikimlerini bir araya getirmek düşüncesiyle internet sitesi oluşturan lise üçüncü sınıf öğrencisi Kaya, 81 ilin yazar ve şairleri, edebiyat temalı müzeler ve edebiyata yansıyan şehirleri ve rotaları derledi.

Çalışmasına "Seyr-ü Edebiyat" adını veren Kaya, derlediği bilgilerle "www.seyruedebiyat.com" adresi üzerinden internet sitesi kurdu.

Kaya, hazırladığı projeyle TÜBİTAK'ın düzenlediği 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birinciliği elde etti.

İbrahim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıldır proje üzerine çalıştığını söyledi.

Edebiyat turizmine de ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaya, "Daha önce yapıldığını görmediğim için internet sitesi oluşturmaya karar verdim. Sitede hangi yazar, şair nereli onun hakkında bilgi verdik. Yaşadığı, doğduğu il hakkında bilgi verdik. İllerdeki edebi yerler hakkında bilgi verdik." dedi.

Siteyi İngilizce de hazırladığını aktaran Kaya, edebiyat turizminin önünü açmak istediğini dile getirdi.

Proje hazırlama aşamasında yoğun bir araştırma yaptığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Hala geliştirme aşamasında, bitmeyecek bir proje çünkü ülkemizde çok fazla edebiyatçı var. Danışman hocamla birlikte derin bir araştırma yaptık. Edebiyatçıların hayatları, eserleri, yaşadığı şehirlerle ilgili araştırmalar yaptık. Kaynak taradık, kütüphaneleri dolaştık. Kültür ve Turizm müdürlüklerinin sayfalarını inceledik. Birebir görüşüp bilgi aldıklarımız oldu."

Kaya, Türkiye'nin büyük bir edebiyat birikimi olduğunu aktararak, bunun daha görülür olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"Kültürel farkındalığın artırılmasında önemli bir adım"

Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Hatice Çetinkaya da İbrahim Kaya'ya 1 yıldır danışmanlık yaptığını belirterek, çok detaylı bir projeyi ortaya koyduklarını söyledi.

Kaya'nın önemli bir çalışmaya imza attığını anlatan Çetinkaya, "81 ilin yazar ve şairleri, Türkiye'de bulunan yazar müze evleri, edebiyat müzeleri, edebiyat müze kütüphaneleri, edebiyat temalı oteller, edebiyata yansıyan şehirler, edebiyat turizmiyle ilgili rotalar ve bu rotaların İngilizce çevirileri de yapılarak ilgili başlıklar altında siteye eklendi. Bu çalışma, Türkiye'nin tanıtımında, sahip olduğu edebi ve kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılması ve kültürel farkındalığın artırılması bağlamında önemli bir adım niteliği taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Edebiyat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli altında mı?
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Samsun Valisi Kaymak'tan Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama         
14:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 17:20:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencisinden 81 ildeki edebiyat değerlerini anlatan internet sitesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]