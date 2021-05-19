Lise öğrencisinden işaret diliyle 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

AMASYA Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Özlem Saraç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla lise öğrencisi Özlem Saraç, işaret diliyle farklı bir etkinliğe imza attı. Yavuz Selim Meydanı'na gelen Saraç, Amasya Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın sözlerini işaret diliyle anlattı. Saraç daha sonra da Amasya Şehzade Gezi Yolu'nda, Türk milletinin değerine vurgu yapan Atatürk'ün sesiyle "Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, ne mutlu Türküm diyene" sözlerini de işaret diliyle anlattı.

'FARKINDALIK AMAÇLI BİR ÇEKİM YAPTIK'Lise öğrencisi Saraç, "Türk gençliği olarak Atatürk'ün devrimlerinin ve fikirlerinin izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için farkındalık amaçlı bir çekim yaptık. Umarım güzel olmuştur. Tüm Türkiye 'nin, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu zor günlerin hemen bitmesini diliyorum" diye konuştu.

Saraç konuşmasının bitiminde işaret diliyle, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Türkiye' dedi.