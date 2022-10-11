Lise öğrencisinden kötü haber geldi - Son Dakika
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Lise öğrencisinden kötü haber geldi

11.10.2022 19:11
Lise öğrencisinden kötü haber geldi

Bursa'da eğitim gördüğü okulun dördüncü katındaki camdan düşerek ağır yaralanan 11 sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da eğitim gördüğü okulun dördüncü katındaki camdan düşerek ağır yaralanan 11 sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Orhangazi'de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulu tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim gören 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Ongun (15), okulun dördüncü katındaki sınıfın penceresinden yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4. kattan düşerek ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Ongun, Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Acı haberi alan aile hastane bahçesinde çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, tüm müdahalelere rağmen Ongun'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - BURSA

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Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2)
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisinden kötü haber geldi - Son Dakika

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