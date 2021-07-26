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Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi - Son Dakika

Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi

26.07.2021 09:50
Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi, System.String[]

Uğur Okulları 11. sınıf öğrencisi Batuhan Filiz, geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu oldu.

Uğur Okulları 11. sınıf öğrencisi Batuhan Filiz, geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı zamanda okul birincisi olan Filiz'e dünyanın 16 saygın üniversitesinden de yüzde 100 burs imkanı veriliyor.

16 DÜNYA ÜNİVERSİTESİ BURS VERİYOR

17 yaşındaki Batuhan'ın azmine ve başarısına dünyanın saygın üniversiteleri de kayıtsız kalmadı. Harvard Üniversitesi, Yale Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Teksas Üniversitesi gibi dünyanın en ünlü 16 üniversitesi yüzde 100 ve yüzde 80 burs imkanlarıyla Batuhan'a kapılarını açtı. Gelecek yıl lise eğitimini tamamlamasının ardından yurt dışında öğrenim görmek istediğini söyleyen Batuhan, bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

"HAFTADA 13 ANTRENMAN YAPTIM"

5 yaşında yüzmeye başlayan Batuhan Filiz disiplinli çalıştıktan sonra hem derslerde hem de sporda başarılı olmanın çok zor olmadığını söyledi. Avrupa Şampiyonası için sıkı bir hazırlık yaptığını anlatan Batuhan Filiz "Normalde haftada 11 antrenman yaparken son 2 ay hafta 13 antrenmana çıktım ve hiç boş günüm yoktu. Daha önce 2019 yılında Avrupa Gençlik Olimpik Festivaline serbest bayrak yarışlarında 3. olmuştuk. Ama son kazandığım madalya ile emeklerimin karşılığını aldığımı gördüm. Öyle mutluydum ki, madalyayı aldıktan üç saat sonra şaşkınlığım geçti. Kürsüye çıktığımda çok duygulandım. İstiklal Marşımızı diğer ülkelere dinletebildiğim için mutluluktan ağladım. Ben okul ve sporu bir arada yürütmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Okul ortalamam 96.51. Hem okul birincisiyim hem de sporda başarılıyım. Ancak yüzme ile ilgilenmek isteyenlere ilk önerim disiplinli olmaları. Antrenmanların asla aksatılmaması gerekiyor. Birkaç gün suya girmediğinizde sanki 1 yıl yüzmemiş gibi hissediyorsunuz. Haftanın 6 günü, günde 2 ayrı antrenman yapıyorum. Her sabah 05.45'te uyanırım. Kahvaltı sonrası 06.15-08.30 arası antrenman yapıyorum. Şu an tatili başladı ama okul olduğu dönemlerde 09.00-16.00 arası derslerim oluyor. Sonrasında 16.30-20.00 arası ikinci antrenmanım oluyor. Geceleri de en geç 10.30'da uyurum" diye konuştu.

HEDEFİM PARİS OLİMPİYATLARI

Avrupa Büyükler Kısa Kulvar Şampiyonası seçmelerine hazırlandığını anlatan Batuhan Filiz, "Gelecek sene hem Avrupa Gençler hem de Dünya Gençler Şampiyonası var. Bu şampiyonalarda unvanımı korumak istiyorum. Ayrıca Dünya Gençler klasmanında rekor kırmak için çalışıyorum. Asıl hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatlarında tarihimizdeki ilk madalyayı kazanmak" dedi.


Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi
Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi
Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi

İtalya, Yüzme, Okul, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencisine 16 dünya üniversitesinden burs teklifi - Son Dakika


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