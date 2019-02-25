Lise Öğrencisine Kemerle Öldüresiye Dayak
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü.
İzmir
'in Konak
ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Alsancak semti Meksika
Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine bir lise öğrencisini sokakta sıkıştırdı. İki kişi bir anda öğrenciye saldırırken, ne olduğunu anlamayan talihsiz genç kemerle ve tekmelerle darp edildi. Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Akın Küçükkurt - Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:21 Kaynak: İHA
Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi
Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı
Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi