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Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi - Son Dakika

Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi

09.01.2022 17:23

Gaziantep'te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde şiddet gördüğü anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği, görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü.

ÖĞRENCİSİNE TEKME ATIYOR

Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

VALİ GÜL: YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, "Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada
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Anadolu Lisesi, Gaziantep, Şahinbey, Öğretmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi - Son Dakika


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