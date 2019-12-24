LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHABakırköy'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Bakırköy'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bakırköy'de geçtiğimiz hafta profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı (17) bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Baran Ç. hakkında, savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Baran Ç. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcısı tarafından yeniden sorgusu yapılan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Baran Ç., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de bir lisede okuyan Berhan Tamalan, 20 Aralık 2019 günü okulunun yakınında Baran Ç. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Baran Ç., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

-------

-Arşiv


Bakırköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü
Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etti! Kan donduran detaylar

Son Dakika Haberleri
23:36 flaş - Son Dakika
23:35 flaş - Son Dakika
23:34 ABD, Afrika'daki kuvvetlerinin önemli kısmını kaydırabilir - Son Dakika
23:31 Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
23:29 Antalya alanya'da sağanak ve rüzgar 100 dönüm serayı vurdu - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:37:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]