Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı

Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre özel okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz ettikten sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Kemal Gümüş (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre özel okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz ettikten sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Kemal Gümüş (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi kız okuldan çıkıp kaldırımda minibüs beklediği sırada, yoldan geçen Kemal Gümüş kız öğrenciyi taciz etti. Lise öğrencisi, okulun güvenliğinden yardım isteyince, Kemal Gümüş hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal Gümüş'ü kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

2014 yılında yine bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Kemal Gümüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:21 Kaynak: DHA

Aydın, Gümüş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 01:46:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]