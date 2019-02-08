Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli, Yakalandı

Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli, Yakalandı

26 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı.

Lise Öğrencisini Taciz Eden Şüpheli, Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre  okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre elle taciz etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı. Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.'yi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada, Kemal G.'nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Aydın, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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