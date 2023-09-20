Bir lisede kayda alındığı iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketler sergiledi. Gencin o anlarına tepki yağdı.
Türkiye'de bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde bir lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.
Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Lise öğrencisinin, Atatürk fotoğrafıyla yaptığı hareket infial yarattı! Tepki yorumları art arda geldi - Son Dakika