Son Dakika Haberleri: Lise öğrencisinin cenazesini imam babası kıldırdı

Lise öğrencisinin cenazesini imam babası kıldırdı

3 saat önce

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki trafik kazasında ölen 18 yaşındaki Furkan Kılıç'ın cenazesi, imam babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Lise öğrencisinin cenazesini imam babası kıldırdı, System.String[]
Ordu'nun Gölköy ilçesindeki trafik kazasında ölen 18 yaşındaki Furkan Kılıç'ın cenazesi, imam babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Lise son sınıf öğrencisi Kılıç için Kale Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılıç'ın cenazesi, imam olan babası Cevat Kılıç'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kale Düzü Aile Mezarlığı'nda defnedildi.
Furkan Kılıç yönetimindeki 52 EA 544 plakalı otomobil, dün Karedere mevkisinde hafif ticari araçla çarpışmış, kazada Kılıç olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Gölköy, Ordu, Güncel
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