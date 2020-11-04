Lise öğrencisinin depremzedelere yolladığı mektup duygulandırdı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardım kutuları arasında bir lise öğrencisinin bıraktığı mektup görenleri duygulandırdı. Lise 2'nci sınıf öğrencisinin "Cebimdeki harçlığımla elimden geldiğince bir şeyler yapmak istedim. Bir kişinin bile ufak bir ihtiyacını giderebilirsem ne mutlu bana" ifadeleri yürekleri ısıttı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından depremzedelere destek olmak için Devrek Belediyesi ile Devrek Kent Konseyi, 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı' kampanyası başlattı. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği kampanyaya bağışta bulunan bir lise öğrencisi ise depremzedeler için harçlıklarıyla hazırladığı kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu yardım kutusuna mektup bıraktı. Kutuyu açan görevlilerin fark ettiği mektupta, "Ben lise 2'nci sınıf öğrencisiyim. Cebimdeki harçlığımla elimden geldiğince bir şeyler yapmak istedim. Bir kişinin bile ufak bir ihtiyacını giderebilirsem ne mutlu bana. Geçmiş olsun herkese, hepimiz yanınızdayız" yazısı görenleri duygulandırdı.İlçeden TIR'a yüklenen, hijyen seti, elektrikli ısıtıcı, battaniye, şişe su, dezenfektan, kolonya, pil, maske, çocuk bezi gibi ürünlerden oluşan malzemeler, mektupla birlikte İzmir'e gönderildi.