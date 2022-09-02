"Bioarıtma siperlik" kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Bioarıtma siperlik" kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor

02.09.2022 12:34

Lise öğrencisinin geliştirdiği "Bioarıtma siperlik", virüslü ve kirli havayı iki ayrı teknikle filtreleyerek kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor.

Lise öğrencisinin geliştirdiği "Bioarıtma siperlik", virüslü ve kirli havayı iki ayrı teknikle filtreleyerek kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor.

Yeni nesil giyilebilir teknolojiye sahip siperlik, havayı iki ayrı teknikle temizleyip arındırılmış havayı insan yüzüne üflerken, karanlık ortamı aydınlatıp üzerindeki sensörler sayesinde kalabalıkta sosyal mesafeyi ölçerek kullanıcısına uyarılarda bulunabiliyor. Yüz ve gözü de koruyan siperlik, otomatik çalışıp durabiliyor. Bluetootha bağlanıldığında müzik de dinlenebiliyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan İzmir Buca Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tamer Tasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün kullanıcıyı virüs ve kirli havaya karşı koruduğunu söyledi.

Salgın döneminde temiz havanın daha çok ön plana çıktığını ifade eden Tasan, "Solunum havasını Hepa filtre ve UV-C ışınlarıyla arındırıp bir fan yardımıyla yüzümüze ve maskenin şeffaf iç yüzeyine üflüyor. Sosyal mesafe ve derece de ölçebilen maskeye bluetooth bağlanabiliyor, müzik dinlenebiliyor." dedi.

Tasan, yaklaşık 9 ayda tasarlayarak ürettikleri maskenin sadece virüslere karşı değil kirli havanın temizlenerek sağlıklı bir hale getirilmesinde de kullanabileceğini belirterek, "Sadece koronavirüs değil, diğer virüslerin olduğu ortamda kirli ortamlarda, şantiye alanlarında ve kapalı alanlarda maske bize kolaylık sağlıyor. Sağlık çalışanlarımız siperlik takıyor ama bu siperlikler çok sıcak olabiliyor. Fan sayesinde serinletme özelliği de var." diye konuştu.

Ürünlerinin Patentli Türkiye Yarışması'nda üçüncü seçilerek ödül almaya hak kazandığını aktaran Tasan, ürünü geliştirmeyi sürdürdüğünü, yatırımcı bulmaları halinde de seri üretime geçmeyi istediğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Almanya'da yaşayan gurbetçi, evinin günlük kiraya verildiğini duyunca şikayetçi oldu Almanya'da yaşayan gurbetçi, evinin günlük kiraya verildiğini duyunca şikayetçi oldu İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi
Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bioarıtma siperlik' kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Bioarıtma siperlik" kullanıcısına temiz ve sağlıklı hava sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement