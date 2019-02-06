Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Lise Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

1 saat önce

Bakırköy Sahil Yolunda bir lise öğrencisinin ölümüne neden olan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Lise Öğrencisinin Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada, System.String[]
Bakırköy Sahil Yolunda bir lise öğrencisinin ölümüne neden olan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu Zeytinburnu istikametinde meydana gelmişti. Yaşanan kazada lise öğrencisi Julia İnanch (17) hayatını kaybetmişti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda ilerleyen ve içinde İnanch'ın olduğu aracın kaza yapması sonrasında yaşananlar görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Bakırköy, 3. Sayfa
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