Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı

22.10.2022 00:10
Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu belirlenen lise öğrencisi koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen O.Ö. gözaltına alındı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lise öğrencisi genç kız ise koruma altına alındı.

Kaynak: İHA
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Taşkesti, Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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