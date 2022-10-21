Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen O.Ö. gözaltına alındı.

Bolu 'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Taşkesti, Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.