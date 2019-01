Lise Öğrencisinin Köpek Saldırısı Sonucu Öldüğü İlçede Protesto Eylemi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde lise öğrencisi Mehmet Özer 'in (14) sokak köpeklerinin saldırısında yaşamını yitirmesi, ilçe sakinleri tarafından protesto edildi. Basın açıklaması yaparak olaya tepki gösteren kalabalık arasında bulunan Mehmet Özer'in okul arkadaşları gözyaşı döktü.Olay, 2 gün önce Hacılan ilçesi Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralı kurtuldu. Mehmet Özer, dün ilçede toprağa verildi.Bugün ilçe sakini yaklaşık 100 kişi, yaşanan olayı protesto etmek için bir araya geldi. Mehmet Özer'in sınıf arkadaşlarının da aralarında bulunduğu grup, olayda ihmal olduğunu iddia ederek yetkilileri istifaya davet etti.Hayatını kaybeden Mehmet Özer'in sınıf arkadaşı Burak Deveci, "Okula gidip gelmekte zorluk yaşıyoruz. Her an bir köpek çıkacak korkusu var, psikolojimiz bozuldu, okulumuza gitmek istemiyoruz. Arkadaşımız vefat etti. Okula nasıl gideceğiz, önümüze ne çıkacak bilemiyoruz" dedi.Aynı lisenin öğrencilerinden Ebru Bostancı ise yaşanan olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Çok kötü oldum bu olaydan sonra" dedi. Genç kız, uzun süre gözyaşı döktü.Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili belediyeye birçok kez dilekçe verdiğini ifade eden 2 çocuk annesi Latife Yalnız ise, "Sayısız dilekçe ile müracaatta bulunmama rağmen, 'biz sokak köpeği toplayıcısı mıyız?' şeklinde cevap vererek hiçbir işlem yapmadılar" diye konuştu. Polis ekipleri, protestonun yapıldığı Hacılar ilçe meydanında geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan açıklamanın ardından bir süre slogan atan kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.- Kayseri