Lise Öğrencisinin Sınıf Arkadaşı Kızı Tabanca ile Vurduğu İddiası
1 saat önce
Tokat'ın Artova ilçesinde, okul arkadaşı kızı tabanca ile vurduğu öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.
Tokat
'ın Artova
ilçesinde, okul arkadaşı kızı tabanca ile vurduğu öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Artova Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenci M.T. ile sınıf arkadaşı olan M.G. arasında İstasyon Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. tabanca ile M.T'ye ateş etti.
Başından ve kasık bölgesinden yaralı halde ambulansla ilçe hastanesine kaldırılan M.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.
M.G. ise olayın ardından gittiği Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:37 Kaynak: AA
Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı
Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş
Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın
MHP Lideri Bahçeli, CHP Ankara Adayı Yavaş Hakkındaki İddialarla İlgili Konuştu: Adaylıktan Çekilmelidir