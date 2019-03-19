Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencisinin Sınıf Arkadaşı Kızı Tabanca ile Vurduğu İddiası

Lise Öğrencisinin Sınıf Arkadaşı Kızı Tabanca ile Vurduğu İddiası

1 saat önce

Tokat'ın Artova ilçesinde, okul arkadaşı kızı tabanca ile vurduğu öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.

Lise Öğrencisinin Sınıf Arkadaşı Kızı Tabanca ile Vurduğu İddiası, System.String[]
Tokat'ın Artova ilçesinde, okul arkadaşı kızı tabanca ile vurduğu öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Artova Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenci M.T. ile sınıf arkadaşı olan M.G. arasında İstasyon Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. tabanca ile M.T'ye ateş etti.

Başından ve kasık bölgesinden yaralı halde ambulansla ilçe hastanesine kaldırılan M.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.

M.G. ise olayın ardından gittiği Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Tokat, Artova, Güncel
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