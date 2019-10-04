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Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs gözaltına alındı

1 saat önce

Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs gözaltına alındı 300'e yakın kamera görüntüsünü tarayan polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurstan eve giden lise öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, polis ekiplerinin 300'e...

Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs gözaltına alındı

300'e yakın kamera görüntüsünü tarayan polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurstan eve giden lise öğrencisinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, polis ekiplerinin 300'e yakın güvenlik kamerasını incelemesi sonrası çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

Olay 25 Eylül günü akşam 19.30 sıralarında İzmit Erenler Mahallesi Doğu Kışla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğitim gördüğü kurstan çıkan 16 yaşında lise öğrencisi S.Ö., evinin önüne kadar takip eden bir şahıs, öğrencinin eve girmek üzere olduğu sırada elindeki telefonu kapkaç yarak gözden kayboldu. Şoka giren öğrencinin olayı anlatması sonrasına ailesi, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından inceleme başlatan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 300'e yakın güvenlik kemerasını inceleyerek şahsın E.D.olduğunu ve bir geri dönüşüm firmasında çalıştığını belirledi.

Tespit sonrası haerekete geçen polis ekipleri, kapkaç şüphelisini çalıştığı iş yerinin önünde gözaltına aldı. Uzun süre polise direnen şahsın, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, satmak için arkadaşına verdiği telefon ise polis ekiplerince alınarak öğrenciye teslim edildi.

Lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yapan şahıs gözaltına alındı

İzmit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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