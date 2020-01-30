Son Dakika › Güncel › Lise öğrencisinin uğrağı kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Lise öğrencisinin uğrağı kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisinin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisinin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kızıltoprak Mahallesi'nde caddede yürüyen 16 yaşındaki Nurcan Durmaz'ın arkasından gelen bisikletli bir kişi, genç kızın çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı.
Bisikletiyle kaçan şüpheliyi bir süre koşarak yakalamaya çalışan Durmaz, polisten yardım istedi.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülerdi. Görüntülerde bisikletli şüphelinin genç kızın çantasını alarak kaçması yer alıyor.
Son Dakika 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum" CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi