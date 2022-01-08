LİSE ÖĞRENCİSİNİN YÜZÜK YAPTIĞI METAL 1 TL PARMAĞINDA SIKIŞTI - Son Dakika

BURSA'da, lise öğrencisi Bedirhan Ç.'nin (14) ortasını çıkardığı metal 1 TL'yi parmağına geçirince, sıkıştı. Bedirhan Ç'nin parmağında sıkışan parça, itfaiye ekiplerince hastanenin acil servisinde kesilerek, çıkarıldı.

Olay, dün İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), metal 1 TL'nin ortasındaki alanı çıkarıp, yüzük yaptı. Bedirhan Ç., paranın içi boş daire şeklindeki kısmını parmağını geçirdi. Ancak Bedirhan Ç., parmağına geçirdiği parayı çıkaramadı. Bunun üzerine Bedirhan Ç., öğretmenleri tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların ihbarıyla hastaneye itfaiye ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri, gencin parmağında sıkışan parayı kesip, çıkardı. Operasyonun başarılı geçmesinin ardından pansuman yapılan lise öğrencisi, hastaneden ayrıldı.