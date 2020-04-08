Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor - Son Dakika

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor

6 saat önce

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü 12 öğretmen, okulun 3D yazıcı laboratuvarını 7 gün 24 saat tam kapasite çalıştırarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretiyor.

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor, System.String[]

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü 12 öğretmen, okulun 3D yazıcı laboratuvarını 7 gün 24 saat tam kapasite çalıştırarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretiyor. Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, siperlikleri piyasaya göre 10'da 1 oranında ucuza mal edip hastanelere ücretsiz gönderdiklerini söyledi.


Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperliklerin temini için ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da 3D yazıcısı olan okullar tüm imkanlarını seferber etti. 8 adet yazıcısı bulunan Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen 3D laboratuvarı kapatılmadı. Virüsün yayılma hızının artmasıyla harekete geçen gönüllü 12 öğretmen, laboratuvarda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan asetat kağıdından siperlikleri üretmeye başladı. 3D yazıcı ile 1 saat 20 dakikada bir adet üretilen siperlikler, Adana'daki tüm hastanelere ve çevre illerdeki sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderilmeye başlandı. Öğretmenler, 20 Mart gününden bu yana bin 500'ün üzerinde siperlik üretti.


"Girişimci öğretmenler grubu harekete geçti"


İHA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, birçok kuruma siperlik gönderdiklerini belirterek, "Bizim girişimci öğretmenler grubumuz var. Oradan 3D yazıcılarımız ile siperlik yapabiliriz diye kararlaştırdık. 20 Mart itibarıyla üretmeye başladık. Şuanda Adana Şehir Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Karaisalı Aile Sağlık Merkezi, sağlık ocakları ve Niğde Ulukışla Devlet Hastanesine kadar bu siperlikleri teslim ettik" diye konuştu.


"8-10 liraya siperlik"


İlk günlerde 3 saatte bir siperlik üreten yazıcıların yeni tasarım modeliyle 1 saat 20 dakikada bir siperlik ürettiğini vurgulayan Dinçkurt, "Günde önceden 40 üretimimiz vardı. Bunu arttırıyoruz artık. 2 öğretmenin de evinde yazıcı var. Onlar da evden destek veriyor. Bu konuda bizim de faydamız olduğu için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin eğitimleri için alındı ama böyle bir zamanda şuan öğretmenlerimiz kullanıyor. 12 öğretmenimiz var. Dönüşümlü olarak gelip laboratuvarda çalışıyorlar. Piyasada satılan fiyatın onda birine mal oluyor. Bu da 8-10 lira civarında. Asetat ve filament pahalandı. Önceden 3-4 liraya mal ediyorduk siperlikleri" ifadelerini kullandı.


"1 saat 30 dakikada siperlik"


Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İhsan Kaya, gönüllü olarak siperlik üretiminde çalıştıklarını belirterek, "3D yazıcılarımızı proje üretme ve eğitim amacıyla 2 sene önce satın almıştık. Girişimci öğretmenler grubumuzdan mesaj geldi bir akşam ve Adana'da siperlik ihtiyacı olduğu söylendi. Hemen üretime başladık. Şuanda 1 saat 30 dakika içerisinde çıkıyor bir siperlik yazıcıdan" dedi.


"İnsanlara yararlı ihtiyaç"


Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Ercan Zengin de insanlara yararlı bir ürün için 3D yazıcı kullandıklarını kaydederek, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan bu ürünleri okulumuzun imkanlarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Derslerimizde kullandığımız bu yazıcıları okulların tatil olduğu bu süreçte insanlara yararlı bir ihtiyaçta kullanıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kurttepe, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:17 Kaynak: İHA

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