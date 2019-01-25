Lise Okumak İçin Köyünden Kaçtı, Köyündeki Kızlara Umut Oldu

Bursa'nın Keles İlçesi Akçapınar Köyü'nde ailesinin engel olmasına rağmen köyden kaçıp, liseye kayıp yaptıran Ayşegül Çelek, okulu bitirip, üniversiteyi kazandı.

Bursa'nın Keles İlçesi Akçapınar Köyü'nde ailesinin engel olmasına rağmen köyden kaçıp, liseye kayıp yaptıran Ayşegül Çelek, okulu bitirip, üniversiteyi kazandı. Eğitim sürecinde sık sık köyüne gelen Çelek, hem kendi hem de civar köylerde kendisiyle aynı durumu yaşayan kız çocuklarının ailesi ve öğretmenleriyle görüşerek 30'dan fazla kız öğrencinin üniversite okumasını sağladı.



Liseyi bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümünü kazanan Çelek, 2 yıllık üniversite eğitimi ardından hayali olan aşçılık mesleğini yapabilmek için Dubai'de gastronomi eğitimi almaya hazırlanıyor.



'BABAM AZMİMİ GÖRÜNCE KABULLENDİ'



Eğitim için verdiği mücadelede hiç pes etmediğini belirten Çelek, yaptığı açıklamada, 15 yaşıma kadar köyümden dışarıya çıkmamıştım. Ortaokulu bitirdikten sonra derslerimde iyi olunca lise okumak istedim. Bu durumu babamla paylaştım. Babam beni okutmak istemedi. Ben onu dinlemedim ve kimseye haber vermeden sabah köy otobüsüne binip Bursa'ya kaçtım. Babam da polisi aramış. Daha Bursa'ya inmeden polisler beni geri çevirdi. Eve geldiğimde güzelce konuştum, derdimi anlattım. Babamda bendeki azmi görünce kabullenmek zorunda kaldı. Sonrasında bana destek oldu. Liseyi bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümü'nü kazandım dedi.



'ÇOCUKLUK HAYALİM AŞÇILIK'



Hayalinin aşçılık olduğunu ve kariyer planlamasını bu yönde şekillendirdiğini söyleyen Çelek, Şimdiki kariyer hedefim ise çocukluk hayalimi gerçekleştirmek. Aşçı olmak istiyordum. Mülakatları kazandım. Mayıs ayında İstanbul'da 4 aylık bir eğitim sürecim var. 4 ay da Dubai'de stajım var. Sonrasında da profesyonel aşçı olarak hayatıma devam etmek istiyorum şeklinde konuştu.



'BEN OKUYORSAM ONLAR DA OKUSUN'



Liseyi bitirdikten sonra köyündeki ve çevre köylerdeki kız çocukları için mücadele etmeye başlayan Çelek, Liseye başladıktan sonra kendim gibi köyümde ve civar köylerde yaşayan kız öğrencilerin de okumak istediğini, aileler izin vermediği için ya da başka sebeplerden dolayı lise okuyamadıklarını fark ettim. Köyde yaşayan kız çocukları için hayat köyden ibaret. Ancak onların en büyük hayalleri okumak. Ben okuyorsam onlar da okusun diye düşündüm ve onlar için bir şey yapmak istedim. Bütün ortaokullardan, ilkokullardan mezun olacak olan kız öğrencilerin isimlerini ve adreslerini buldum. Köylerde tek tek mezun olacak olan kızların aileleriyle görüşme yaptım. Onlara okumanın güzel bir şey olduğundan bahsettim. Kendimden örnek verdim. 30'dan fazla aileyi kızlarını okutması için ikna ettim. Şu anda bu arkadaşlar liseyi bitirdiler. Üniversiteden mezun olanlar, öğretmenler, doktorlar var ve aileleri şu an onlarla gurur duyuyor dedi.



BABA ÇELEKKIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM



Ayşegül Çelek'in babası Süleyman Çelek, başta Ayşegül'ün ilk başta okumasını istemediğini belirterek yaptığı açıklamada, Şehirde evimiz olmadığı için kız evladının şehirde yalnız başına kalmasına gönlüm razı olmadı. Kızım beni dinlemedi. Evden habersizce çıkmış gitmiş. Olayı hemen polise bildirdim. Polis şehre inmeden kızımı yakalayıp eve getirdi. Daha sonra yine benden habersiz bir şekilde liseye kayıt yaptırmış. Başka bir olur yolunu bulamadığımız için biz de kendisine destek olduk. Ne gerekiyorsa yaptık. Üniversiteyi bitirdi. İki kız kardeşi de ona özenerek okumak istedi. Onlara da gereken desteği sağladık. Onların okuması için her şeye katlanıyoruz. 3 tane kızım var, hepsini okuttum. Kızlarımla gurur duyuyorum. Keşke herkes, okumak isteyen kızlarını benim gibi okutabilse ifadelerini kullandı.

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